AK Gençlik'in 'Sen Kimsin?' videosundan: Sen Eren Bülbül, Yarin Börü, Recep Tayyip Erdoğan'sın

AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan ve sosyal medyada "Sen Kimsin' sorusuyla yayınlanan propaganda videosu tepkilere neden oldu.

İslam ve Türkiye tarihinden isimlerin sıralandığı ve "Gençsin, daha yeni başlıyorsun, işin çok derdin çok. Sen Mus'ab bin Umeyr'sin(Peygamber Muhammed'in arkadaşı)" sözleriyle başlayıp "Sen Türkiye'sin, ümmetin umudusun Recep Tayyip Erdoğan'sın" ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle biten video eleştirilere neden oldu.

Videoyu alıntılayan akademisyen Fatih Yaşlı, "Videoda Necip Fazıl'ın "5. devre", yani İslami rejime doğru gidiş sözüne bir atıf var. Peki 4. devre ne? "işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle, madde planında kurtarıldıktan sonra ruh planında ebedi helakâ mahkumiyet" diye bahsettiği Cumhuriyet elbette. Üstelik bunu videoya "19 Mayıs'ta Samsun'a sen çıktın" sözünün hemen arkasından gelecek şekilde yerleştirmişler ki, tesadüf olmasa gerek" yorumunda bulunurken Genç İşsizler Platformu kurucularından Dr. Murat Kubilay ise "Videonun özü şu: Gençler bir süre daha işsizsiniz ve umurumuzda değilsiniz!" sözleriyle içeriğin sorunlara veya bunların çözümlerine ilişkin bir şey ifade etmediği imasında bulundu.