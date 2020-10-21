Gelecek Partisi'nden AKP'nin 'Sen Kimsin?' videosuna 'Ben kim miyim?' göndermesi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, AKP'nin gençlik kolları tarafından 'Sen Kimsin?' sorusuyla yayınlanan ve gündem olan videoyu 'Ben kim miyim?' başlığıyla yayınladığı video ile eleştirdi.

AK Gençlik tarafından yayınlanan videoda sayılan isim ve olayların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafında birleştiğini hatırlatan Gözel, videoda sayılan isim ve olayların insanlığın ortak değerleri olduğunu söyledi.

Gözel, sözlerinin devamında Türkiye'de yaşanan adaletsizlikler, uluslararası alanda yaşanan gerilimler ve ekonomik krizi hatırlatarak, "Yargıyı, adaleti, devleti bu acziyete düşüren kim? Biz değiliz" ifadelerini kullandı.

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