17 yaşındaki Umut'un, yıkılan binanın enkazından çıkarıldığı anlar

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazının altında kalan 17 yaşındaki Umut Demir kurtarıldı.

Annesinin yıkılan binanın yanında beklediği sırada, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yürüttüğü Umut'un 3 saat sonra enkazdan çıkarıldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yıkılan Egemen Apartmanı önünde ''Oğlum çıkana kadar ambulansa da binmem, hastaneye de gitmem'' diyen annesi de oğluna kavuşmasının ardından başka bir araçla kaldırıldığı hastaneye gitti.

TIKLAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 202'ye yükseldi!

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

TIKLAYINIZ - Depremin ardından İzmir-Seferihisar'da deniz taştı

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bornova'da bir bina çöktü

TIKLAYINIZ - İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan bitir artık şunu' dedim