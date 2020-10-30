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17 yaşındaki Umut'un, yıkılan binanın enkazından çıkarıldığı anlar

'Oğlum çıkana kadar ambulansa da binmem, hastaneye de gitmem''

30 Ekim 2020 17:54

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazının altında kalan 17 yaşındaki Umut Demir kurtarıldı. 

Annesinin yıkılan binanın yanında beklediği sırada, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yürüttüğü Umut'un 3 saat sonra enkazdan çıkarıldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. 

Yıkılan Egemen Apartmanı önünde ''Oğlum çıkana kadar ambulansa da binmem, hastaneye de gitmem'' diyen annesi de oğluna kavuşmasının ardından başka bir araçla kaldırıldığı hastaneye gitti. 

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