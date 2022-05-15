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Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı; siyasi parti üyeliği düşürüldü

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hakkında beş ayrı suçtan açılan davada, üç ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 aylık cezalarını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, karar düzeltme ve Anayasa Mahkemesi süreçlerinde durum değişmezse 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olamayacak ve cezasının infazı bitene kadar seçme ve seçilme hakkını kullanamayacak. Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.

T24Derleyen: T24
YargıtayCanan Kaftancıoğlu

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