Orhan Uğuroğlu'ndan Kaftancıoğlu tepkisi: İşlediğiniz tüm suçlar için yargılanacaksınız, yoksa kurtulmak için Gülen gibi ABD'ye kaçacak mısınız?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının onanmasını eleştirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma ve okuduğu şiirin akabinde hapse girmesini hatırlattı.

Uğuroğlu"Şiir okuduğu için hapse atılıp 'Siyasi yasak' alan Recep Tayyip, Tweet attığı için siyasi rakibini hapse atıp 'Siyasi yasak' verdiriyor…" dedi.

"Peki, bu karar kesinleşince ne olacak?" diye soran Uğuroğlu şöyle devam etti:

"PKK ile çözüm sürecini başlatanlar, Oslo, Dolmabahçe görüşmelerini yaptıranlar, Hendek terörüne ve 450 şehide neden olanlar, Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk kumpaslarını kuranlar, Kozmik Oda sırlarını teröristlere sunanlar, Devleti FETO'culara teslim edenler, 15 Temmuz hain darbe girişimine neden olanlar, 251 şehide neden olanlar, Fethullah Gülen hainini yargılayamayanlar, Yurtta Sulh Konseyi'ni ortaya çıkaramayanlar, Bebek katili Öcalan'ın mektubunu siyasi amaç için kullananlar, Öcalan'ın "İmralı Notları" kitabındaki itiraflarının sorumlusu olanlar, terörist Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartanlar, Süleyman Şah türbesini vatan toprağında koruyamayıp kaçıranlar, vatan toprağı 20 Türk adasının Yunanlılar tarafından işgalini görmezden gelenler, Reza Zarrab'dan bağışlar alanlar, rüşvet ve yolsuzluklara bulaşanlar, devlet mallarını ihalesiz peşkeş çekenler, seçimlerde ve referandumlarda yasaları çiğneyerek sabote edenler, diplomalarını ispat edemeyenler, bilin ki; Kaftancıoğlu kararı emsal olsun olmasın hiç önemli değil.

İşlediğiniz tüm suçlar için gerçek bağımsız ve tarafsız yargının önüne çıkarak; yargılanacaksınız…

Canan Kaftancıoğlu kararında olduğu gibi "siyasi intikam" almak için "siyasi yargı kararları" ile mahkûm edilmek için değil, Türk Ceza Kanunu'na aykırı uygulamalarınız için, hesap vereceksiniz…

Yoksa yargılanmadan kurtulmak için Fethullah Gülen gibi Amerika'ya; kaçacak mısınız?"