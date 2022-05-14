CHP: Canan Kaftancıoğlu İstanbul il başkanımız olarak görevine devam edecektir

CHP büyükşehir belediye başkanları, Mersin’de bir araya geldi. Toplantıya katılan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul il başkanımız olarak görevine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin geleneksel hale getirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın 9’uncusu Mersin’de gerçekleştiriliyor. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

"İktidar, seçimleri hazmedebilmiş değil"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye’nin olağanüstü günlerden geçtiğini ve vatandaşların her gün farklı bir gündemle karşılaştığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Gerçekten her sabah uyandığımızda yeni bir gündem. Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor. Dün de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını protesto etmek ve bu yargı kararını tanımadığımızı ifade etmek için İstanbul’daydık. Gerçekten bu iktidar 31 Mart-23 Haziran seçimlerini hazmedebilmiş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyelerimize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını kapatarak, Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak çalıştırmamak, hizmet vermesini engellemek için her şeyi yapıyorlar. Sonuçta bizim belediyelerimizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren vatandaşlarımız yok mu? Belediye Başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar ama bu ceberut iktidar maalesef her anlamda belediyelerimizin önünü kesiyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir"

SADAT açıklaması

İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri ziyarete de değinen Torun, “İstanbul’da Genel Başkanımızın başkanlığında SADAT’ı ziyaretimiz de oldu. Düşünebiliyor musunuz bu ülkenin, devletin emniyet birimleri var. Her türlü hem dış güvenliği sağlayacak hem iç güvenliği sağlayacak askeri var, polisi var, istihbaratı var ama siz kendinize özgü ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı kuruyorsunuz ve kapalı kapılar arkasında devlete karşı bir yapı oluşturuyorsunuz. Bunu geçmişte denediler ama bu bedeli bu millet ağır ödedi. Hep beraber ağır ödedik. Asla buna izin vermeyeceğiz ve bu yapının da ortaya çıkmasını demokratik hukuk devletine yakışır bir şekilde takip edeceğiz” dedi.

"Belediyelerimiz tüm zorluklara rağmen başarıyla hizmet ediyor"

DHA'nın aktardığına göre, karşılarına çıkan olumsuzluklara rağmen CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyen Torun, şöyle devam etti:

“Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen, kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen, İller Bankası’nın bir teminat mektubu vermekten imtina etmesine rağmen, kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine rağmen, bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek, öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadan, kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Ben bu çalıştayın, bu buluşmanın başarılı geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki çok güzel konulara değinecek ve buradan çok daha donanımlı olarak ayrılacağız."

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