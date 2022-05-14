Murat Ağırel: Yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu'na da ceza verip içeri atmaya çalışırlarsa şaşırmam!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasının onanmasına ilişkin olarak, "Yargısı, Meclis'i, hükümeti, bürokrasisi olmayan bir kararname devletinin maalesef herhangi bir kuralı da olmuyor… Yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu'na da ceza verip içeri atmaya çalışırlarsa şaşırmam!" dedi.

"Mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil" diyen Ağırel, yazısında, "Aslında her şey tek tek baktığınızda büyük bir resmin parçası… Ekonomideki bozulma, yargıdaki bozulmanın yansıması. Toplumsal bozulmayı, eğitim sistemindeki bozulmayı, bürokrasideki bozulmayı da bunlara ekleyip çoğaltabiliriz. Mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil derken, tüm bunları ortaya koyarak görmek gerekir. Pazardaki domates neden 25-30 lira diye sormadığımız sürece, Canan Kaftancıoğlu kararını sorgulamamızın bir yararı yok" ifadelerini kullandı.