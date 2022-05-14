Melih Altınok'tan Canan Kaftancıoğlu yorumu: Aramızda benzer suçlamalarla ifadeye çağrılmayan, yargılanmayan gazeteci, siyasetçi var mı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Atınok, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasının CHP'ye can suyu verdiğini savunarak, "Bu yüzden de muhalefetin, kararın arkasında hükümete çalışan siyasi bir akıl olduğu iddialarına inanamıyorum. Kaldı ki bu hakaretle, devletin manevi şahsiyetini tahkirle, terör örgütlerine destekle ilgili ceza yasaları kendimi bildiğim bileli aynı. Aramızda benzer suçlamalarla ifadeye çağrılmayan, yargılanmayan gazeteci, siyasetçi var mı?" diye yazdı.

Tüm devletlerin ceza yasalarında benzer maddeler olduğunu iddia eden Altınok, "Arada sadece yorum farkı var. O yorum da siyasetçilerin, kamuoyunun yani hepimizin tepkileriyle oluşan atmosfere göre şekilleniyor. Mesela bugün Canan Hanım'ın demokrasi mağduru olduğunu söyleyen yoldaşları da benzer tweetler atan siyasi hasımlarını savcılıklara şikâyet etmekle meşguller. Böyle riyakârlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

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