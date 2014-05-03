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Türkiye artık 'özgür olmayan ülke'

Her yıl ülkelerin basın özgürlüğünü inceleyen Freedom House, 2014 raporunda Türkiye'yi 'kısmen özgür ülkeler'den 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine düşürdü

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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03 Mayıs 2014 12:22

'Türkiye'de yolsuzluk haberi yapmak kovulma sebebi olabiliyor'

Freedom House Başkanı Kramer: Türkiye'de, Erdoğan ve çevresindekilerin konu eleştiriye gelince çok alıngan oldukları görülüyor

02 Mayıs 2014 11:26

Obama Yönetimi 17 Aralık'tan sonra Türkiye'den kaygılı

Freedom House örgütünün 2014 raporunda Türkiye'yi 'basını özgür olmayan' ülkeler kategorisine düşürmesinden sonra Amerikan Dışişleri'nden de açıkklama geldi

01 Mayıs 2014 18:52

Türkiye 'kısmen özgür ülkeler'den 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine düştü

Her yıl ülkelerin basın özgürlüğünü inceleyen Freedom House, 2014 raporunu açıkladı

02 Mayıs 2014 17:18

Davutoğlu: Gazetecilerimiz, 'özgür' denilen ülkelerden daha özgür

Ahmet Davutoğlu, Freedom House'un Türkiye'yi 'basın özgürlüğü olmayan' ülkeler listesine düşürmesini 'algı operasyonu' olarak değerlendirdi

03 Mayıs 2014

Biz gazeteci milleti, dünyanın en özgür ülkesinde yaşıyormuşuz!

Türkiye dünyada hiç bu kadar ağır ve açık eleştirilerin hedefi olmamıştı

Hasan Cemal

09 Mayıs 2014

Hukuk tanımaz despotluğu, demokrasi diye yutturamazsın!

Tayyip Erdoğan, Haşim Kılıç, Efkan Ala ya da zihinlerdeki demokrasi açığı...

Hasan Cemal

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