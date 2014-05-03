Türkiye artık 'özgür olmayan ülke'

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Her yıl ülkelerin basın özgürlüğünü inceleyen Freedom House, 2014 raporunda Türkiye'yi 'kısmen özgür ülkeler'den 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine düşürdü
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03 Mayıs 2014 12:22
Freedom House Başkanı Kramer: Türkiye'de, Erdoğan ve çevresindekilerin konu eleştiriye gelince çok alıngan oldukları görülüyor
02 Mayıs 2014 11:26
Freedom House örgütünün 2014 raporunda Türkiye'yi 'basını özgür olmayan' ülkeler kategorisine düşürmesinden sonra Amerikan Dışişleri'nden de açıkklama geldi
01 Mayıs 2014 18:52
Her yıl ülkelerin basın özgürlüğünü inceleyen Freedom House, 2014 raporunu açıkladı
02 Mayıs 2014 17:18
Ahmet Davutoğlu, Freedom House'un Türkiye'yi 'basın özgürlüğü olmayan' ülkeler listesine düşürmesini 'algı operasyonu' olarak değerlendirdi
03 Mayıs 2014
Türkiye dünyada hiç bu kadar ağır ve açık eleştirilerin hedefi olmamıştı
Hasan Cemal
09 Mayıs 2014
Tayyip Erdoğan, Haşim Kılıç, Efkan Ala ya da zihinlerdeki demokrasi açığı...
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