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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

03 Mayıs 2014

Biz gazeteci milleti, dünyanın en özgür ülkesinde yaşıyormuşuz!

Türkiye dünyada hiç bu kadar ağır ve açık eleştirilerin hedefi olmamıştı

Darbe dönemlerinde bile bu kadarını anımsamıyorum.

Türkiye dışarıdan, dost ve müttefik ülkelerden hiç bugünkü kadar açık, ağır eleştirilerin hedefi olmamıştı.

Önüne gelen bir tane çakıyor.

Demokrasiyle ilgili kaygılarını belirtiyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, Ankara’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında, Türkiye’deki demokratik hak ve özgürlüklere ilişkin gelişmeler konusunda korktuğunu söylüyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Frantz İstanbul’a geliyor, gazetecileri topluyor ve yazılması kaydıyla, Türkiye’nin otoriter bir rejime doğru kaymakta olduğu uyarısını yapıyor.

'Hain ilan edilmiyorsanız demokrat değilsiniz!'

 

Daniel Cohn-BenditAvrupa’nın en kıdemli siyasetçilerinden biri, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, televizyona çıkıyor, Türkiye’de Tayyip Erdoğan’ı desteklemeyen herkesin artık hain ilan edildiğini ifade ediyor.

Dedikleri şöyle:

“Eğer Erdoğan tarafından hain ilan edilmiyorsanız demokrat değilsiniz. Benim yeni Türkiye vizyonum bu.”

Bir zamanlar Avrupa platformlarında Erdoğan’ın AB politikalarının en ateşli destekçilerinden biri olan Cohn-Bendit, bugün Türkiye'nin hızla Avrupa Birliği’nden uzaklaştığını söylüyor.

Bir noktayı daha vurguluyor:

Erdoğan’la Kemalistlerin benzerliği!

Erdoğan’ı uzun süre mücadele ettiği Kemalistlere benzeten Cohn-Bendit, Gezi süreci ve ardından 17 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını izah etmek için üretilen dış güçler ve paralel devlet tezlerinin de saçma olduğunun altını çiziyor. (Samanyolu Haber, Selçuk Gültaşlı)

Yine bir zamanlar Tayyip Erdoğan’ı demokrasi ve AB konularında desteklemiş olan Almanya Yeşiller Partisi liderlerinden Claudio Roth şöyle konuşuyor:

“Erdoğan, terbiye ve demokrasi kültürünü unuttu.”

 

Türkiye yeniden özgür olmayan ülke

 

Öte yandan, Freedom House 2014 basın özgürlüğü raporu da vahim.

Türkiye, basın özgürlüğü açısından geçen yıl dünyada 17 sıra gerileyerek Uganda, Bangladeş, Endonezya, Tanzanya ve Kenya’nın arkasından 134. oldu.

Freedom House’un raporlarında kısmen özgür ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye, 15 yıllık aradan sonra yeniden özgür olmayan ülkeler topluluğuna geri döndü.

Rapor’da şu satırlar var:

Freedom House raporu vahim. Türkiye, basın özgürlüğünde Uganda, Bangladeş, Endonezya, Tanzanya ve Kenya’nın arkasından 134. sırada

“Basın ve ifade özgürlüğü konusundaki anayasal garantilere gelince… Bu güvenceler, Ceza Kanunu’ndaki bazı kısıtlayıcı hükümler ve Terörle Mücadele Yasası tarafından aşındırıldı ve uygulamaya sadece kısmen yansıdı.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine göre Türkiye, hapisteki 40 gazeteciyle bu alanda geçen yıl da dünya lideri olarak kaldı.

Basın özgürlüğü ortamı, Gezi Parkı protestolarını haberleştirmeye çalışan gazetecilerin uğradıkları saldırılarla 2013 boyunca çok kötüye gitti.

Onlarca gazeteci işten atıldı ya da protestocuların taleplerine sempati göstermelerine bir karşılık olarak istifaya zorlandı.

Önde gelen bazı gazeteciler, hükümetle PKK arasındaki müzakereler ya da 17 Aralık’ta ortaya  çıkan yolsuzluk skandalları gibi hassas konuları yazdıkları için işlerini kaybettiler.

İşten atılmalar, hükümet ve birçok medya patronu arasındaki yakın ilişkiyi ve bunun gazeteci üzerinde oluşturduğu resmi ya da gayriresmi baskıyı öne çıkardı.” (Taraf’tan)

Ve Washington’dan açıklama:

“Türkiye’de özgür ve bağımsız medya konusunda yaşanan gerileme Obama yönetiminde endişeye neden oluyor.”

 

Avrupa’da basın özgürlüğünden yoksun tek ülke Türkiye. Belki de biz anlamıyoruz, Erdoğan'la 'halk ihtilali' yaşanırken bu manzaraların ne anlama geldiğini

'Erdoğan liderliğinde halk ihtilali'

 

Bu liste daha da uzatılabilir ama gerekmiyor. Neyin ne olduğu malum.

Bunun için tek cümle yeterli:
Avrupa’da basın özgürlüğünden yoksun tek ülke olarak Türkiye kalmış durumda.

Gazeteci milleti bu yalın gerçeğin kaç yıldır çok iyi farkında.

Belki de bizler anlamıyoruz, Tayyip Erdoğan liderliğinde halk ihtilali yaşamakta olan Türkiye’den bu manzaraların ne anlama geldiğini…

Baksanıza, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Freedom House raporuyla ilgili olarak ne demiş:

“Gazetecilerimiz ‘kısmen özgür’ denilen ülkelerden de, ‘özgür’ denilen ülkelerden de daha özgür.”

İçimden sadece hazin demek geçiyor.

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