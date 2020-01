Davutoğlu: Gazetecilerimiz, 'özgür' denilen ülkelerden daha özgür

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Körfez ülkesi Umman'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf Bin Alavi ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, düşünce kuruluşu Freedom House’un, Türkiye’yi basın özgürlüğü konusunda ‘kısmen özgür’ ülkelerden ‘özgür olmayan’ ülkeler listesine alan raporunu değerlendirdi. Davutoğlu, "Gazetecilerimiz ‘kısmen özgür’ denilen ülkelerden de ‘özgür’ denilen ülkelerden de daha özgür” diyerek, Türkiye'de 'algı operasyonu' yapıldığını savundu. Davutoğlu, ayrıca yurt dışındaki basın mensuplarının, Taksim'deki olaylardan hareketle Türkiye'de "1 Mayıs gösterileri yasaklandı" havası vermeye çalıştığını söyledi.

Freedom House raporu



Freedom House'ın raporuna ilişkin soru üzerine Davutoğlu, "Türkiye o raporda zikredilen ülkelerle birlikte anılabilecek bir ülke değil. Hepimizin bu ülkedeki demokratik altyapıya ve özgürlükleri yaşayan insanlar olarak önce bu rapora eleştiri getirme zorunluluğumuz var" diye konuştu. Davutoğlu, raporda hem olgusal bazı yanlışlıklar hem de Türkiye'yi hiç hak etmediği bir kategoride değerlendirme önyargısı olduğunu ifade etti. Raporda 44 gazetecinin cezaevinde olduğu bilgisine yer verildiğini, şu an itibariyle 17 kişinin yargılanmasının tamamlandığını ve bu kişilerin hüküm aldığını, 13 kişinin yargılanmasının tutuklu olarak devam ettiğini, 12 kişinin de tahliye edildiğini anlatan Davutoğlu, raporda adı geçen 2 kişinin ise cezaevinde kaydının bile olmadığına dikkati çekti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu nasıl bir rapor ki verilen bilgiler kulaktan dolma bilgilere dayanıyor. Bu 17 kişi gazetecilik adına tutuklanmış değiller, bir kısmı bazı terör faaliyetlerine katılımları sebebiyle bu cezaları almış ve bu cezaların bir kısmı da önceki hükümetler döneminde verilmiş. Türkiye demokratik bir seçimden yeni çıkmış, her bir semtinde her bir muhalefet partisi özgürce kampanya yapmış, son 4-5 ayda hükümetimize dönük en ağır eleştiriler görsel ve yazılı basında yer bulmuş ve siz böyle bir ülkeyi, içinde basın faaliyetinin bile yapılmadığı bazı ülkelerle aynı kategoriye koyacaksınız. Bu Türkiye'ye son dönemde yapılan algı operasyonlarından biridir. Türkiye'yi hiç kimse o kategorilerde ele alamaz. Türkiye'de her görüş açıkça zikredilebilmektedir ve bu anlamda da Türkiye'deki basın özgürlüğü, kısmen özgür denilen bazı ülkelerden bile çok daha özgürdür ve özgür ülkelerden de açıkçası çok daha köklü bir özgürlük temeline dayanmaktadır. Basın mensuplarımızın kendi günlük pratiklerinden yola çıkarak bu raporu reddetmesini bekleriz."

1 Mayıs olayları



1 Mayıs vesilesiyle Türkiye'de her türlü yayının yapıldığını hatırlatan Davutoğlu, sadece Taksim'de kaos niyetiyle yapılanları değil, Kadıköy'de yapılan barışçıl gösterileri de görmek gerektiğinin altını çizdi. Basına herhangi bir kısıtlamanın da getirilmediğini belirten Davutoğlu, ancak yurt dışındaki basın mensuplarının, Taksim'deki olaylardan hareketle Türkiye'de "1 Mayıs gösterileri yasaklandı" havası vermeye çalıştığını söyledi. Benzer görüntülerin Hamburg'da da yaşandığını ama hiç kimsenin Almanya'yı çatışma görüntüleriyle anmadığını dile getiren Davutoğlu, "Türkiye'ye dönük bir algı operasyonu yapılıyorsa hepimizin buna karşı ortak tepki vermesi gerek. Freedom House'ın Türkiye'yi yerleştirdiği kategori hem gerçek bilgilere dayanmıyor hem de Türkiye'deki basın özgürlüğü ortamıyla da örtüşmeyen bir algı operasyonuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.