Beyaz Show'da Ayşe Öğretmen isyanı!

Türkiye, Cuma gecesinden (8 Ocak 2015) bu yana Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show'a telefonla bağlanan Ayşe Öğretmen'in isyanını tartışıyor. Güneydoğu'daki operasyonlar ve çatışma ortamına dikkat çeken Ayşe Çelik'in "Burada çocuklar ölüyor, lütfen sessiz ve duyarsız kalmayın" sözleri sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Çoğunluğu iktidara yakın bazı Twitter hesapları Ayşe Öğretmen'i ve Beyaz'ı 'terör propagandası' yapmakla suçlarken, bazı kullanıcılar ise Ayşe Öğretmen'e destek verdi. Beyazıt Öztürk, Kanal D ana haber canlı yayına çıkarak olayın bir provokasyon olduğunu öne sürerek, özür diledi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Öğretmen ve Beyazıt Öztürk hakkında terör soruşturması başlattı.