Beyaz Show tartışmasına Demirtaş da katıldı: Kalanları korkutmak için Beyaz'ı ve Ayşe Öğretmeni linç ediyorlar

HDP'nin İstanbul il konferansında konuşan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Beyaz Show'a bağlanarak Diyarbakır’da yaşananlara dikkat çeken ve kendisini öğretmen olarak tanıtan Ayşe Çelik'in açıklamalarıyla ilgili olarak "O program yapımcısını linç ediyorlar. O konuşmayı yapan kadını arıyorlar. Buna terör örgütü propagandası diyorlar" dedi. Demirtaş, "Bu kadar yoğun bir şekilde saldırmalarının nedeni nedir? 'Ülkemde barış istiyorum' derken neden bu kadar yoğun saldırıya uğruyorlar. Geri kalanları korkutmak istiyorlar Ayşe öğretmeni değil" diye konuştu.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, özetle şunları söyledi:

“Bir partinin, vatan haini, terörist, şiddet yanlısı olarak gösterilebilmesinin en büyük nedeni Türkiye'deki basın, medyadır. Bunun bir örneğini 2 gün önce bir şov programında yaşanan durumda gördük. Bir kadın telefonla şov programına bağlanıyor. İnsanlar ölüyor, sessiz kalmayın, anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin, barış olsun bu ülkede diyerek barış mesajı veriyor. Konsept o kadar sert ki. Bir merkez medya canlı yayınından barış mesajının verilmesi, devletin bütün mekanizmalarını harekete geçiriyor. O program yapımcısını linç ediyorlar. O konuşmayı yapan kadını arıyorlar.

Buna terör örgütü propagandası diyorlar. Bu kadar yoğun bir şekilde saldırmalarının nedeni nedir? 'Ülkemde barış istiyorum' derken neden bu kadar yoğun saldırıya uğruyorlar. Geri kalanları korkutmak istiyorlar Ayşe öğretmeni değil. Televizyon programcıları ürkmeli, korkmalı. Saldırının bu kadar yoğun ve orantısız olmasının nedeni bu. İnsan anlam veremiyor. Kadın ne yaptı ki bu kadar saldırıya uğradı. Bu televizyon ne yapıyor? Pişmanlık beyannamesi yayınlıyor. Medyanın hali budur."

Doğan Grubu'yla uzlaşma

varmış gibi gösteriliyor

“Asla hiçbir medya grubundan pozitif destek almadık Doğan Medya grubu da dahil” diyen Demirtaş, “O dönemlerde biz bir defa o televizyonlarda gazetelerde bir kez çıktıysak AK Parti 100 kez çıkmıştır. Bize pozitif ayrıcalık yapılmadı, hep bize saldırdılar. 7 Haziran öncesi 6 televizyon programına çıktık. Rakiplerimiz 100-110 televizyon programına çıktı. Gene de Doğan medya HDP arasında uzlaşma varmış gibi bir operasyon yürütülüp operasyon devam ettiriliyor” ifadesini kullandı.

Saray Ahmet Hakan'ın

propaganda yapmasını istedi

Demirtaş'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

-Aman dilememizi bekliyorlar. Bizim tarihimizde, geleneğimizde ezenden aman dilemek, af dilemek yoktur.

-Öyle bir İslam'ı var ki AKP'nin; hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet serbest. Cenazeye işkence serbest. Yalan, iftira serbest.

-AKP dininde her türlü ahlaksızlık serbest. Bebekler ölüyor, "İslam orduları haçlılara karşı direniyor" diye gaz veriyorlar.

-Cenazelerin alınmasını önleyerek toplumun onurunu kırmak istiyorlar. İnsanlığımızdan çıkarız, faşistliğimizden çıkmayız diyorlar.

-Saray, Ahmet Hakan'ın işten çıkartılmamasını, gece gündüz AKP-Saray propagandası yapmasını istedi.

-%50 almış, %11 oy alan partiden korktuğu kadar kimseden korkmuyor. Neden? Çünkü bu %11'in gücünü biliyor.