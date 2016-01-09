Milli Eğitim Bakanlığı: Beyaz Show’a bağlanan kadın, öğretmen değil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmaları "Sessiz kalmayın. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” sözleriyle eleştiren, isminin Ayşe Çelik olduğu iddia edilen kişinin öğretmen olmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yetkilileri, öğretmen olduğunu iddia eden Ayşe Çelik adlı kişinin araştırıldığını, bu isimde MEB’de görevli 3 öğretmen bulunduğunun tespit edildiği belirtti.

Bu 3 öğretmenle de birebir görüşüldüğünü ifade eden yetkililer, 3 öğretmenin de durumdan rahatsızlık duyduklarını belirterek böyle bir programa bağlanmadıklarını söylediklerini aktardı.

Bakanlık yetkilileri, televizyon programında açıklama yapan kişinin Milli Eğitim Bakanlığı ile hiçbir bağlantısının bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Beyaz Show'da geçen konuşma şöyle: