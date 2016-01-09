Yeni Şafak ve Sabah'a göre "Çocuklar ölüyor, susmayın" diyen Diyarbakır'dan Ayşe Öğretmen 'terör propagandası' yaptı!

Gece yarısı Güneydoğu'daki çatışma ortamı ve sokağa çıkma yasaklarına dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır'dan Beyaz Show'a bağlanarak, "Sessiz kalmayın. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" diyen Ayşe Çelik isimli öğretmenin isyanı Türkiye gündemine oturdu. AKP'ye yakın yayın politikaları ile bilinen Yeni Şafak ve Sabah gazetesi ise sosyal medyada da tartışma konusu olan Ayşe Öğretmen'i 'terör propagandası' yapmakla suçladı.

Ayşe Öğretmen'in sözlerini "Beyaz Show'da PKK" propagandası başlığıyla haberleştiren Sabah gazetesinin internet sitesi, "Öğretmen olduğunu iddia eden Ayşe Çelik adında bir kişi Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show'a telefonla bağlanarak HDP'li vekiller ve PKK yandaşlarıyla aynı ağızdan konuştu ve herkesin gözü önünde örgüt propagandası yaptı" ifadelerini kullandı.

"Pervin Buldan'ın sözleriyle terör propagandası" başlığını kullanan Yeni Şafak'ın internet gazetesi de, Ayşe Çelik'in "Öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler. O tertemiz çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar" sözlerine vurgu yaparak, "Bölgedeki terör olayları nedeniyle okullarını terk etmek zorunda kalan öğretmenleri de suçlayan kadının konuşması, HDP'li Pervin Buldan'ın ağzıyla konuştu" dedi. Buldan, çatışma ortamı nedeniyle bölgeyi terk eden öğretmenlere, "Bırakıp gitmeyeceksin. Terk etmeyeceksin. Bir gün geri dönmek istersen yüz bulamayabilirsin" eleştirisi yöneltmişti.

Ayşe Öğretmen ne demişti?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a Diyarbakır’dan telefonla bağlanan Ayşe Çelik, şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Canlı yayına bağlanan kadın ise, önce terör propagandasının ardından okullarından ayrılmak zorunda kalan öğretmenleri suçlayarak, "Öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler. O tertemiz çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."

İşte Sabah ve Yeni Şafak'ta yer alan haberlerin ekran görüntüleri: