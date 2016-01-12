Ayşe Öğretmen’in avukatı: Hamile ve büyük korku yaşıyor!

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Çelik'in avukatı Muharrem Erbey, Çelik'in bebek beklediğini ve bir süredir öğretmenlik yapmadığını söyledi. Erbey, Ayşe Öğretmen için “Büyük korku yaşıyor” dedi.

Diken’den Tunca Öğreten'in haberine göre; Kanal D’de Beyazıt Öztürk’ün canlı yayınlanan programındaki sözleriyle Türkiye gündemine oturan ‘Ayşe öğretmen‘in avukatı Muharrem Erbey, müvekkilinin gerçekten öğretmen olduğunu ancak bir süredir herhangi bir eğitim kurumunda çalışmadığını belirtti. Erbey, “Ayşe öğretmen evli ve bebek bekliyor. Eşiyle birlikte hukuki destek almak için bana ulaştılar. Büyük korku yaşıyorlar. Karşılıklı istişare ettikten sonra savcılığa gidip ifade vereceğiz” diye konuştu.

Gözaltında değil

Avukat Erbay, hakkında ‘terör soruşturması‘ başlatılan öğretmenin hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin iddia ettiği gibi gözaltında olmadığını da vurguladı.

İktidara yakın medya ‘Ayşe öğretmen’i ‘PKK propagandası‘ yapmak, Kanal D ve Beyazıt Öztürk ise ‘terör örgütü propagandasına müsaade etmek’le suçlanmıştı. Bunun üzerine hem Kanal D yönetimi hem de Öztürk özür dileyip, “Devletimizin yanındayız” demişti.

‘Ayşe öğretmen‘le birlikte hem Beyaz hem de program sahibi hakkında da ‘terör soruşturması‘ başlatılmıştı.

Ayşe Öğretmen ne demişti?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a Diyarbakır’dan telefonla bağlanan Ayşe Çelik, şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler. O tertemiz çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."