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"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen hakkında 'terör propogandası' soruşturması

Beyaz Show'a Diyarbakır'dan bağlanan Ayşe Öğretmen, "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız?" demişti

10 Ocak 2016 21:10

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmaları "Sessiz kalmayın. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” sözleriyle eleştiren ve isminin Ayşe Çelik olduğu belirtilen öğretmen hakkında 'terör örgütü propogandası' iddiasıyla soruşturma başlattığı belirtildi. 

Habertürk'ten Ahmet Yakuş'un haberine göre, Beyaz Show'a Diyarbakır'dan telefonla bağlanarak "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Öğrencilerini terk eden öğretmenler oralara nasıl dönecekler ve o çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar?" diyen resim öğretmeni A.Ç. hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

A.Ç.'nin atanamayan öğretmenlerden olduğu, 2013 yılında bir okulda ve halk eğitim merkezinde geçici olarak görev yaptığı öğrenildi. A.Ç.'nin eşinin de öğretmen olduğu belirtildi.

Ayşe Öğretmen ne demişti?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a Diyarbakır’dan telefonla bağlanan Ayşe Çelik, şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler. O tertemiz çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."

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