Ertuğrul Özkök: Beyaz Show'daki o kadının amacı, sözleri kadar masum değil; PKK eğlence kantonlarımıza hendek kazıyor!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ayşe Çelik isimli öğretmenin Beyaz Show’a bağlanıp “Çocuklar ölmesin” sözleri için “O masum gibi görünen sözlerin arkasındaki amacın o kadar da masum olmadığı bellidir” dedi. Özkök, Güneydoğu'da hendek kazılmasını eleştirirken “Şimdi ‘Beyaz Show’a üç metrekare kalmış eğlence kantonlarımıza da hendek kazmaya çalışıyor” iddiasında bulundu.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’te bugün (12 Ocak 2016) yayımlanan “Beyaz’ı nasıl bilirim” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Beyaz'ı nasıl bilirim

"NASIL biliriz" demek daha doğru...

Çünkü hepimiz biliriz Beyaz’ı...

Hepimiz bilir, pek çoğumuz severiz.

Biz ilgisiz kalmışsak bile, mutlaka onu seven, çok seven bir annemiz, yakınımız çıkmıştır.

* * *

Adındaki Beyaz’ı terör denen belayla asla kirletmez...

Siyasetin üstündedir...

Öyle bel üstünde falan değil, düpedüz üstündedir.

O yüzden siyasetin karanlık, arkadan dolanmacı, sokuşturmacı bel altında da hiç işi yoktur.

* * *

İşte bu yüzden 20 yıldır gözü gibi baktığı ‘Beyaz Show’unu, PKK terör örgütünün gri arenası haline getirmez.

* * *

Bu ülkenin on binlerce polisinden birinin oğludur. Bizlerle her sohbetinde, “polis babasıyla nasıl iftihar ettiğini” göğsünü gere gere anlatır.

O yüzden, vatanı için çarpışan, can veren polisinin, askerinin moralini etkileyecek bir şeyi asla yapmaz...

* * *

Programa telefonla bağlanan kadına gelince...

“Canım ne var söylediklerinde” diyebilirsiniz...

O zaman niye kendini öğretmen diye tanıttın derler... Niye saklandın, sakladın kimliğini...

Niye şu soruyu soracağım deyip de ‘Beyaz Show’u bir korsan gösteri mekânına çevirmeye kalktın.

* * *

Hepimiz biliriz ki, sadece söylenen söz değildir önemli olan.

Söyleyen ve arkasındaki amaç da önemlidir.

O yüzden, o masum gibi görünen sözlerin arkasındaki amacın o kadar da masum olmadığı bellidir...

* * *

Beyaz, pazar akşamı Kanal D’de konuşurken samimiydi.

Gerçekten üzülmüştü...

Onu dinlerken bir kere daha anladım.

PKK terör örgütü, elindeki kanlı silahı bırakmadığı, ağababalar, dinozorlar Kandil’de oturup, şehirlerde, kasabalarda çocukları hendeklere sokmaktan vazgeçmediği sürece...

Bu ülkede ne Kürtlere, ne Türklere huzur olacak.

* * *

PKK, kanlı eylemleri, hendekleri, özerklik saçmalıkları ile 7 Haziran’ı mahvetti...

Şimdi ‘Beyaz Show’a, üç metrekare kalmış eğlence kantonlarımıza da hendek kazmaya çalışıyor.

Olayın özeti budur...

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