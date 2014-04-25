Seçim 2014

18 Nisan 2014 16:23

Emine Ülker Tarhan: CHP hezimet yaşadı, hesabı sorulmalı

Tarhan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seçimlerde belli bir tarafla işbirliği içinde göründük. Belki bir işbirliği olmadı ama böyle bir algı oluşturuldu