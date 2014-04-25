Seçim 2014

Türkiye, 30 Mart 2014 seçimlerine 17 aralık operasyonu ve 'tape' siyasetinin gölgesinde gitti. AKP, yolsuzluk iddialarına rağmen ülke genelinde yüzde 45,6 oranında oy alırken, CHP yüzde 27,8, MHP yüzde 15,2'de kaldı. BDP'nin oy oranı ise yüzde 4,2 oldu.
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16 Nisan 2014 18:40
KONDA raporu, örtünen ve örtünmeyenlerin oylarından Alevi ve Sünni seçmenlerin tercihine ve yolsuzluk iddialarına inanan ve inanmayanların partilere göre dağılımına uzanan geniş bir alanda ayrıntılı veriler içeriyor
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