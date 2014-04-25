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Seçim 2014

Türkiye, 30 Mart 2014 seçimlerine 17 aralık operasyonu ve 'tape' siyasetinin gölgesinde gitti. AKP, yolsuzluk iddialarına rağmen ülke genelinde yüzde 45,6 oranında oy alırken, CHP yüzde 27,8, MHP yüzde 15,2'de kaldı. BDP'nin oy oranı ise yüzde 4,2 oldu.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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25 Nisan 2014 21:06

Mustafa Sarıgül: Aldığımız seçimi kağıt üstünde verdik

Mustafa Sarıgül seçim sonuçları ile ilgili özeleştiri yaparak 'Biz sandıklara yeteri kadar hakim olsaydık yeteri kadar arkadaşımız olsaydı, bugün sonuç çok başka yerde olurdu' dedi

24 Nisan 2014 16:45

Emre Uslu: Halkımız kendi kendisinin turşusunu kurdu!

Emre Uslu: Halk, ‘Cemaat senin kavanozunu kıracak, devleti yıkacak’ diyen siyasetçiyi, ‘o kavanozdan çık, pisliği sen de hissedersin’ diyen cemaate tercih etti

18 Nisan 2014 16:23

Emine Ülker Tarhan: CHP hezimet yaşadı, hesabı sorulmalı

Tarhan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seçimlerde belli bir tarafla işbirliği içinde göründük. Belki bir işbirliği olmadı ama böyle bir algı oluşturuldu

17 Nisan 2014 18:39

Baykal'dan CHP'ye eleştiri: Çılgınca hatalar yapıldı, tazelenmeye ihtiyaç var

Deniz Baykal, 'Önümüzde genel seçimler de var, çok fazla da zaman yok. Bunu şimdiden halletmek lazım. ’O bahane bu bahane’ deyip bu görevi savsaklamamak lazım' dedi

16 Nisan 2014 18:40

En geniş rapor: Yolsuzluk, örtünme, Alevilik ve Sünniliğe göre seçmen tavrı

KONDA raporu, örtünen ve örtünmeyenlerin oylarından Alevi ve Sünni seçmenlerin tercihine ve yolsuzluk iddialarına inanan ve inanmayanların partilere göre dağılımına uzanan geniş bir alanda ayrıntılı veriler içeriyor

15 Nisan 2014 18:40

'30 Mart'ta CHP oyları 81 ilin 68’inde düşüş gösterdi'

Sedat Ergin: Marmara'daki CHP oylarında 5 ilde küçük oranlarda düşüş, 3 ilde artış var. Bu da toplamda bir denge getiriyor

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