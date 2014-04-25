Mustafa Sarıgül: Aldığımız seçimi kağıt üstünde verdik

CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki seçim sonuçları ile ilgili olarak “Hiçbir mazeretin altına sığınmak istemiyorum. Ancak bilesiniz ki aldığımız bir seçimi gerçekten kağıt üzerinde verdiğimiz konusunda kesinlikle ve kesinlikle eminim” dedi.

Mustafa Sarıgül, teşekkür ziyaretleri kapsamında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i ziyaret etti. Sarıyer Belediye Binası’nda gerçekleşen görüşme sırasında konuşan Genç, “Daha bir önceden başlamak daha bir planlı altyapısını oluşturmak önemliydi. Doğru bir tane. Çalışırsanız kazanırsınız. Ama biz belli bir noktadan sonra başladık. Sizin o gayretiniz özellikle de yerel yönetimlerdeki başarınız ve Şişli’nin bir model olması, bunların hepsini maalesef sürece taşıyamadık. Taşıyamayınca biz de aynı sorunları burada yaşadık” şeklinde konuştu.

‘Aldığımız bir seçimi gerçekten kağıt üzerinde verdiğimize eminim’

Sarıgül ise, “Burada bir itirafta bulunayım. Biz sandıklara yeteri kadar hakim olsaydık yeteri kadar arkadaşımız olsaydı bugün sonuç çok başka yerde olurdu. Bunu parti olarak yeni baştan gözden geçirmemiz gerekiyor. Neden böyle bir durum oldu? Nasıl oldu? Çünkü sonuçta yurttaşlarımız 1 milyon 100 bin oy bize fazla verdi. Şöyle değerlendirmemiz lazım. İstanbul’a katılan diğer yerlere baktığımız zaman biz Topbaş’tan da çok fazla geçmiş seçimlere göre oy almış oluyoruz. AK Parti’nin İstanbul’da yükselttiği oy sadece 100 bin. Bizim oyumuz 1 milyon 100 bin. Nedenlerini kendi içimizde konuşacağız. En iyi şekilde değerlendireceğiz. Hiçbir mazeretin altına sığınmak istemiyorum. Ancak bilesiniz ki aldığımız bir seçimi gerçekten kağıt üzerinde verdiğimiz konusunda kesinlikle ve kesinlikle eminim. Bu noktada da İstanbul halkı adına üzgünüm. Çünkü bizim projelerimiz son derece iyiydi. O projelerin hayata geçmesi için elimizden gelen bütün çabayı en iyi şekilde göstereceğiz. Büyükşehir Meclisi’ndeki arkadaşlarımız da iktidarın vaat etmiş olduğu özellikle 5 yılda 437 kilometre biz bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

‘O dönemlerde ufak bir kırgınlığım olabilir ama benim kardeşimdir’

Maslak ve Ayazağa’nın Şişli Belediyesi’nden alınıp Sarıyer’e bağlanması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin sorulan bir soruya Sarıgül, “Ben son derece mutluyum. Sayın başbakanın bu noktada AK Parti’nin uygulamış olduğu anti demokratik bir uygulamadır. Bir yer bir yere bağlanabilir ama önce mutlaka referandum olması şarttır. Ben İstanbul kadar Sarıyer’in kazanılmış olmasından son derece mutluyum. Benim için baş tacı olmuştur. Çünkü bir ilçenin bir mahallesi “Ben seni buraya bağlıyorum” demekle bağlanmaz. O zaman yarın da çıkarlar Emirgan’ı Beşiktaş’a bağlarlar. Ya da burayı başka bir yere bağlarlar. Bu mantık kesinlikle doğru değildir. O günlerde Şükrü başkan Sarıyer’e yeni mahalleler bağlanması nedeniyle biraz aceleci biraz da sevinç yumağı içerisinde görüşleri vardı. Benim kendisine o dönemlerde ufak bir kırgınlığım olabilir ama benim kardeşimdir. Gönül birliğimiz var. Düşünce birliğimiz var. Bunların hepsi geride kaldı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağının burada dalgalanmasından dolayı ne kadar mutlu olduğumu ifade edemem. Benim elimde kolumda gözümde hep Sarıyer’deydi ve Sarıyer’i kazanmamız gerekiyordu. Sarıyer’in kazanılması AK Parti uygulamaların ne kadar anti demokratik uygulama olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” şeklinde yanıt verdi.