Emine Ülker Tarhan: CHP hezimet yaşadı, hesabı sorulmalı

Parti Meclisi öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yemekte bir araya geldiği kadın milletvekilleri, “adaylıklarda yüzde 33’lük kadın kotasına uyulmadığı, kadınların seçilebilir yerlere konulmadığı” eleştirisini yöneltti. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ise seçim sonuçlarını “hezimet” olarak nitelendirerek bu sonucun alınmasına neden olanın “hesabını vermesi” gerektiğini söyledi. Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın’ın haberine göre, Tarhan ve bazı milletvekillerinin cemaat ve sağ aday eleştirisi yönelttiği Kılıçdaroğlu ise CHP’nin bir “kitle partisi” olduğunu belirterek “Biz her kesimden oy isteriz. Bizim cemaatle herhangi bir ilişkimiz olmadı ama oy veriyorlarsa da vermeyin diyemeyiz” görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini ise yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlenecek taktik oluşturacak. CHP’de bazı PM üyeleri CHP’nin kendi adayını çıkarıp ona oy istemesinin gerektiğini dile getirirken, başka partilerle erken bir işbirliği görüntüsü verilmemesi gerektiğini savunuyor. Bazı PM üyeleri ise her kesimden oy alabilecek bir aday belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki MYK toplantısında MHP ile erken bir işbirliği görüntüsü verilmesinin doğru olmadığını belirterek böyle bir işbirliği olacaksa bunun son aşamada yapılması gerektiğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, yarın da milletvekilleri ile genel merkezde seçim sonuçlarıyla ilgili “özeleştiri” toplantısı yapacak.

PM toplantısı öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın milletvekilleri ile yemekte bir araya geldi. Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin organize ettiği ve kadın milletvekillerinin talebi doğrultusunda düzenlenen, ulusalcı kanattan Birgül Ayman Güler, Dilek Akagün Yılmaz ve eski genel başkan Deniz Baykal’a yakın milletvekillerinden Nur Serter katılmadı. Toplantıda milletvekilleri ağırlıklı olarak örgütlerden rahatsızlıklarını dile getirirken, özellikle bazı örgütlerin kadın adaylar konusunda özensiz ve “erkek egemen” bir anlayış sergilediğine dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre toplantıda İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, yüzde 33’lük kadın kotasına yerel seçimlerde uyulmadığını, kadınların seçilebilir yerlerden aday gösterilmediğini anlatırken, CHP’de bütün kesimlerin temsil edilemediğine dikkat çekti. Toprak, “LGBTT’liler CHP’den belediye meclisine aday oldu, ancak son sıralarda yer verildiği için seçilemediler” görüşünü dile getirdi. Kadın milletvekillerinin hemen tamamı, kadın adaylar konusunda örgütlerin tutumundan yakınırken, bazı yerlerde kadın adayların silinip yerine örgütlerin tercih ettiği erkek adayların yazıldığını anlattı.

Tarhan: Hesabını vermeli

Toplantıda milletvekilleri daha çok kendi bölgelerinde seçim süreci boyunca gördükleri eksik ve yanlışlıkları anlatırken, en sert eleştiri ise Ankara Milletvekili ve eski CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan’dan geldi. Seçim sonuçlarını bir “hezimet” olarak nitelendiren Tarhan, “İnsanlar nerede durduğumuzu bilmediği için oy vermedi. Sosyal demokratız diyorsunuz, sağa açılım yapıyorsunuz. Bu ikisini nasıl bütünleştireceğiz. Bu parti solcu, ulusalcı olmak suçsa bunun izah edilmesi gerekiyor”görüşünü dile getirdi. Bu başarısızlığın hesabının sorulması gerektiğini belirten Tarhan, “Ben yargıçlık yaparken, bir hata yaptığım zaman hatalı karar verdiğim zaman bunun hesabı sorulurdu. Seçimlerden aldığımız sonuç, başarısızlık ötesinde hezimet. Bu konuda da sorumlular hesabını vermeli” dedi. CHP’nin seçim süreci boyunca cemaate yakın bir görüntü verdiği imasında bulunan Tarhan’ın, “Seçimlerde belli bir tarafla işbirliği içinde göründük. Belki bir işbirliği olmadı ama böyle bir algı oluşturuldu. Kesin bir dille de reddetmeliydiniz, tepki göstermeliydiniz. Ama böyle yapmadınız” dediği öğrenildi.

‘Kitle partisiyiz’

Siyasette “inançlı” olmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Tarhan, CHP’nin insanlara sağa açılım politikaları nedeniyle, “nerede durduğu” konusunda yeterince güven veremediğini ve alternatif olamadığını ifade etti. Tarhan’ın eleştirileri üzerine araya giren Kılıçdaroğlu, CHP’nin bir kitle partisi olduğunu belirterek “Herkes bize oy verebilir. Oy veriyorlarsa niye veriyorsunuz demeyiz. Ama bizim cemaatle herhangi bir işbirliğimiz olmadı” karşılığını verdiği öğrenildi. Tarhan, partide sosyal demokrat, ulusalcı ve cumhuriyetçi olmanın suç haline geldiğini ima ederek “Bunlar suç mu, bu konuda bir açıklama getirilsin” siteminde bulundu. Seçimlerde oy kullanan seçmen sayısında 7 milyon artış olmasına karşın CHP’nin oylarının sadece 300 bin arttığına da işaret eden Tarhan, CHP olarak kadın temsilinde HDP’nin gerisinde kalmaktan büyük üzüntü duyduğunu da dile getirdi. Tarhan, “Bize söz verdiniz; kadın belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin sayısı artacak diye, ama bu gerçekleşmedi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu da kadın temsili konusundaki eleştirilere katıldığını belirterek bu konuda önümüzdeki dönemde başta kadın kollarının örgütlenme biçimi olmak üzere kapsamlı bir çalışma yapıp yeni bir model ortaya koyacaklarını ifade etti. Toplantıda bazı milletvekilleri “OccupyCHP-CHP’yi işgal et” platformu adı altında örgütlenen gençlerin genel merkeze geldiğini anımsatarak partinin gençlere daha fazla sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu ise bu gençlere kapılarının açık olduğunu, isteyenin üye, isteyenin de gönüllü olarak partiye katkı vermelerine açık olduklarını belirtirken “Ancak biz sadece bu gençlere değil, fabrikada, merdiven altlarında çalışan gençleri de partimize seçmeliyiz. Sosyal demokrat bir partiyiz ve bu politikalarımızı özellikle gençler konusunda ön plana çıkarmalıyız” görüşünü dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu’ya yeni bir politika oluşturma gereğine de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, geçmişte bölgede CHP’nin tabanı olan kitlenin BDP’ye kaptırıldığını, bunun yeniden kazanılması gerektiğini ifade etti.