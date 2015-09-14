Basın özgürlüğünde son Nokta!

Nokta dergisi, 18'inci sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle sabah saatlerinde yapılan polis baskının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplatıldı. 8 yıl aradan sonra tekrar başladığı yayın hayatındaki 18'inci sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şehit cenazesi önünde selfie çekerken görüldüğü bir görseli kapağında kullanan Nokta dergisinin Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
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