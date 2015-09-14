Erdoğan kapağı nedeniyle baskına uğrayan Nokta dergisi: Gerçekler bazen ağırdır

Şehit cenazesi önünde "selfie" çeken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kapağı nedeniyle polis baskınına uğrayan Nokta dergisinden yapılan açıklamada, “Görselin kurgu olduğunu saklamıyoruz. İftira atmıyoruz. Yalan söylemiyoruz. Bu kapakta kamuoyunun büyük çoğunluğu tarafından kabul gören bir düşünceyi resmediyoruz” denildi.

Derginin 18’inci sayısının kapağında, bir asker cenazesinin önünde Erdoğan’ın ‘selfie’ çektiği bir fotomontaj kullanılmıştı. Nokta dergisi bu görselle, eski Britanya başbakanı Tony Blair’i patlayan bombaların önünde selfie çekerken resmeden Guardian’dan esinlenmişti.

Söz konusu kapağın Twitter’da paylaşılmasının ardından gece yarısı polis operasyonuna uğrayan Nokta’nın dağıtımı engellenmişti. Konuya ilişkin derginin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, polis baskınına gerekçe olarak ‘terör örgütü propagandası’nın gösterildiği belirtildi.

' Bir medya kuruluşu için suç değil'

“Nokta, yayın hayatına başladığı günden bu yana her zaman iddialı kapaklarıyla kendinden söz ettirmiştir. 12 Eylül rejiminin görev başında olduğu yıllarda bile kapak politikasını sürdürmüş, hiçbir yasal takibe uğramamıştır” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Polis baskına neden olan sayımızın kapağı; sert, rahatsız edici hatta acımasız bulunabilir. Bunlar bir medya kuruluşu için suç değildir, bu bizim konuşma biçimimizdir. Toplatmaya gerekçe gösterilen mizanseni daha önce The Guardian Gazetesi, dönemin Başbakanı Tony Blair için kullanmıştı. Tahmin edeceğiniz üzere hiçbir kovuşturmaya gerekçe edilmemişti.”

'Demokrasiye NOKTA konulamaz'

“Görselin kurgu olduğunu saklamıyoruz. İftira atmıyoruz. Yalan söylemiyoruz. Bu kapakta kamuoyunun büyük çoğunluğu tarafından kabul gören bir düşünceyi resmediyoruz” denilen açıklamada, Erdoğan’ın, şehitliğin sevinç ve mutluluk bir şey olduğuna dair sözleri hatırlatıldı.

İnsanların mutluluk duyduklarını arkalarına alıp selfie çekimi yaptıkları belirtilen açıklama şu ifadelerle sonlandı:

“Kapağımızda ironik ve dozu yüksek bir eleştiri söz konusudur. Gerçekler bazen ağırdır. Bize düşen insanların ve ülkemizin yararına gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Bu demokrasinin gereğidir. Demokrasiye NOKTA konulamaz.”