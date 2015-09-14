Şehit cenazesinde selfie çeken Erdoğan kapağıyla çıkan Nokta dergisine polis baskını

Nokta dergisi, 18'inci sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle sabah saatlerinde yapılan polis baskının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplatıldı.

Dergi 8 yıl aradan sonra tekrar başladığı yayın hayatındaki 18'inci sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şehit cenazesi önünde selfie çekerken görüldüğü bir görsel tasarlamıştı.

Savcılık onayıyla toplatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda "Nokta Dergisi'nin 18. sayılı nüshasında söz konusu derginin Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren içerikte olduğu değerlendirildiğinden söz konusu dergini toplatılması amacıyla derginin adresinde arama yapılması, derginin nüshasının toplatılması, Twitter hesabının erişime engellemesi" talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yolasığmaz, emniyetin talebine olumlu cevap vererek kararı onayladı. Kararın ardından polis ekipleri "Terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla derginin 18. sayısını topladı.



Dergi bayilere ulaşmadı

Avukat Kadir Kökten,"Derginin dağıtılmasının ardından savcılık derginin toplatılması kararı veriyor. Kanun gereği 24 saat içinde savcının Sulh Ceza Hakimliği'nden karar çıkarması gerekiyor. Şuana kadar karar çıkmadı" dedi.



Nokta Dergisi Yayın Koordinatörü Ertuğrul Erbaş "Dergi basıldı ve dağıtım ofislerine gönderildi. Dergiler bu ofislerde toplatıldı. Bayilere ulaşmadı" dedi.

Nokta Dergisi’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Ve polis NOKTA’nın ofisinde..!

2007’de askeri vesayetin emriyle baskın yapılan NOKTA’ya bugün sivil vesayetin emriyle gece baskını yapılıyor” denildi.

Nokta Dergisi’nin Twitter adresindeki diğer açıklamada, operasyon hakkında “Polislerin konuşmalarına bakılırsa dergi toplatılacak ve dağıtımı engellenecek..!” bilgisi verilirken, “NOKTA’yı sabah okuyucu ile buluşturmamak için büyük bir çaba sarfediliyor…” açıklaması yapıldı.

Nokta'nın 18'inci sayısı:

Nokta Dergisi'nden açıklama





Öte yandan konuyla ilgili olarak Nokta Dergisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Polis baskına neden olan sayımızın kapağı; sert, rahatsız edici hatta acımasız bulunabilir. Bunlar bir medya kuruluşu için suç değildir, bu bizim konuşma biçimimizdir. Toplatmaya gerekçe gösterilen mizanseni daha önce The Guardian Gazetesi, dönemin Başbakanı Tony Blair için kullanmıştı. Tahmin edeceğiniz üzere hiç bir kovuşturmaya gerekçe edilmemişti" ifadelerine yer verildi.