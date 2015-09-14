Polis baskını yapılan Nokta Dergisi'nin şimdiye kadar en çok konuşulan 17 kapağı
14 Eylül 2015 17:42
117
Nokta dergisi ilk olarak 1 Nisan 1982 yılında gazeteci Ercan Arıklı tarafından çıkarıldı.
217
20 Nisan 2007 yılında derginin son sahibi Ayhan Durgun'un kararıyla kapatılan dergi, 8 yıl aradan sonra 18 Mayıs 2015 yılında yeni sahibi Ramazan Köse'nin kararıyla yeniden açıldı.
317
Nokta dergisi, bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle yapılan polis baskının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla toplatıldı.
417
Dergi 8 yıl aradan sonra tekrar başladığı yayın hayatındaki 18'inci sayısında Erdoğan'ın şehit cenazesi önünde selfie çekerken görüldüğü bir görsel tasarlamıştı.
517
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nokta Dergisi, "Polis baskına neden olan sayımızın kapağı; sert, rahatsız edici hatta acımasız bulunabilir. Bunlar bir medya kuruluşu için suç değildir, bu bizim konuşma biçimimizdir” dedi.