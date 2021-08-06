M4D Projesi 2021 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi Medya İzleme Raporu: 16 gazeteci gözaltına alındı, 179 gazeteci yargılandı

Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi'nin 2021 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi Medya İzleme Raporu yayımlandı.

2021’in ikinci yarısında basın özgürlüğü alarm veriyor

Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi 2021 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi Medya İzleme Raporu yayımlandı. Raporda gazetecilere yönelik saldırılarda yaşanan artışa dikkat çekildi. İktidar yanlısı medyaya aktarılan kamu kaynağına odaklanan rapor, Basın İlan Kurumu’nun 2020 yılı resmi ilan bilançosuna da verdi.





Raporda, üç ay içinde en az 16 gazetecinin gözaltına alındığı, 81 davada 179 gazeteci ve basın çalışanının yargılandığı belirtildi. Mahkemelerin yanı sıra yüksek yargı organlarının gazetecilerle ilgili kararlarını da işleyen raporda, RTÜK ve BİK uygulamalarına, medya ekonomisine ve siyasetle ilişkisine, Türkiye’de haber üretiminin önündeki engellere vurgu yapıldı.

Raporda, emekli amirallerden HDP’ye, firari suç örgütü lideri Sedat Peker’den gazetecilere kadar pek çok farklı kişi ve kurumun “terörist, darbeci, beşinci kol, vatan haini” gibi suçlamalara maruz kaldığı hatırlatıldı. Rapor, bu önemli gündem maddelerinin tartışıldığı dönemlerde manipülatif yayınlarla ve sosyal medya dahil tüm iletişim olanaklarıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına da vurgu yaptı.

Gazetecilere saldırı artıyor

Rapora göre gazetecilere saldırılar artıyor, yaygınlaşıyor. Yılın ilk altı ayında saldırıya uğrayan gazeteci sayısı 55’e ulaştı. Yurdun dört bir yanında Nisan-Mayıs-Haziran’da en az 15 gazeteci-yayıncı saldırıya uğradı. 16 gazeteci gözaltına alındı. Çoğu toplumsal olayları takip ederken şiddete maruz kalarak gözaltına alındı.

Siyasiler ve resmi görevliler gazetecileri hedef göstermeyi sürdürüyor. Söylem düzeyindeki şiddeti sokak saldırıları takip ediyor. Siyaset ve yargı üzerine düşeni yapmayınca saldırganlar cesaretlendiriliyor, yakalananlar cezasız kalıyor. Gazetecilerin güvenliği üzerindeki tehdit hiç bu kadar artmamıştı. Raporda bu konuyla ilgili tüm gelişmeler bir araya getirildi.

KAMU KAYNAĞINA BAĞIMLI MEDYA

Raporda, medya çoğulculuğu önündeki en büyük engelin kamu kaynağına bağımlı medya düzeni olduğu

belirtildi.

Medya Ekonomi-Politiği başlığında medya sahipliğini ve hükümetle ilişkisini değerlendiren rapor, iktidar yanlısı medyaya aktarılan kamu kaynağını mercek altına aldı. Kamu bankaları ve kamu idaresindeki şirketlerin satın aldığı reklamların yanı sıra Basın İlan Kurumu’nun resmi ilanlar yoluyla gazetelere aktardığı kaynak ve gazetelerin tiraj tablosu da raporda yer aldı.