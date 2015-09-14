Gözaltına alınan Nokta dergisinin yazı işleri müdürü serbest bırakıldı

Bugün polis baskını düzenlenen Nokta Dergisi’nin yazı işleri müdürü Murat Çapan savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çapan, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Çapan'ın Savcılık'taki ifadesinde, The Guardian Gazetesi'nde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Irak Savaşı ile ilgili selfie çeken pozundan esinlendiklerini belirterek, "Biz burada Cumhurbaşkanımızın şehitlik söylemlerinden yola çıkarak eleştiride bulunduk. Mizah ve ironiyi kullanarak eleştiri yaptık" dediği öğrenildi.

Savcıya verdiği ifadesinde, söz konusu görüntünün montaj olduğunu belirten Çapan, "Benim herhangi bir terör örgütüyle bağım açık ve kesin olarak bulunmamaktadır. Bahsi geçen fotoğrafı yayınlama konusunda herhangi bir talimat almadım. Yoğun bir gündem yaşamaktayız. Cumhurbaşkanımız da şehitliğin imrenilecek bir makam olduğunu belirtmektedir. Kendisini şehit cenazelerinde aktif olarak görüyoruz. Burada The Guardian Gazetesi'nde Tony Blair'in Irak Savaşı ile ilgili selfie çeken pozundan esinlendik. Biz burada Cumhurbaşkanımızın şehitlik söylemlerinden yola çıkarak eleştiride bulunduk. Mizah ve ironiyi kullanarak eleştiri yaptık. Gerek şahsım, gerekse şirketim adına hakaret kastı bulunmamaktadır. Hakaret olgusu belki tartışılmaya açık bir durumdur. Ancak terör örgütüyle bağlantısı kurulması hususunu anlamadım ve böyle bir durumu kabul etmiyorum" dediği belirtildi.

Murat Çapan'ın avukatı Veysel Ok da, yasa gereği dergiyi toplatma gerekçesi olarak "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun bulunmadığını savunarak, "Toplatma ve gözaltı kararının hukuka uydurulması adına bu suç isnadının müvekkilime yapıldığı kanaatindeyiz. Hangi terör örgütünün, hangi şekilde propagandasının yapıldığı hususunda savcılığınız tarafından aydınlatılmayı bekliyoruz. Müvekkilimin sorumlu tutulduğu dergi kapağı tamamen siyasi hiciv ve eleştiri barındırmaktadır. Hakaret kastı yoktur. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sabah dergi toplatıldı, öğleden sonra yazı işleri müdürü gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Nokta Dergisi'nin Kağıthane Gürsel Mahallesi Karataş Sokak'ta bulunan merkezine saat 15.00 sıralarında gelmişti. Ekipler, daha sonra Nokta Dergisi'nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan'ı savcılık talimatıyla gözaltına almıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Çapan'ı, çalışma arkadaşları Çapan'ı çıkışta alkışlarla uğurlamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Nokta Dergisi'nin Kağıthane Gürsel Mahallesi Karataş Sokak'ta bulunan merkezine saat 15.00 sıralarında geldi.

Ekipler, daha sonra Nokta Dergisi'nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan'ı savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Çapan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Çalışma arkadaşları Çapan'ı çıkışta alkışlarla uğurladı. Çapan'ın 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Nokta Dergisi Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Çapan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Çapan, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Savcılık sorgusunun ardından, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çapan, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla toplatıldı

Nokta dergisi, 18'inci sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle sabah saatlerinde yapılan polis baskının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplatılmıştı.

Dergi 8 yıl aradan sonra tekrar başladığı yayın hayatındaki 18'inci sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şehit cenazesi önünde selfie çekerken görüldüğü bir görsel tasarlamıştı.