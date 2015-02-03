Müzeyyen Senar hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin duayen ismi Müzeyyen Senar, zatürre tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 97 yaşında yaşamını yitirdi. Kısmi felç nedeniyle uzun süredir yürüyemeyen ve konuşamayan Senar, 2007'de İstanbul'daki Darüşşafaka'da Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gördü. Daha sonra Bodrum'daki kızı Feraye ile yaşamaya başlayan Senar'ın tedavisi burada sürdü. Sağlık durumunun 24 saat tıbbi kontrol altında tutulmasını gerekli kılması nedeniyle 7 Ocak 2015'de Bodrum'dan İzmir'in Urla ilçesindeki Darüşşafaka'ya ait yaşlı bakımevine götürülmüştü.