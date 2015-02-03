Müzeyyen Senar tekrar hastaneye kaldırıldı

İzmir Urla'daki yaşlı bakımevinde bulunan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Darüşşafaka'nın Urla ilçesindeki yaşlı bakım merkezinde kalan Senar, dün öğle saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesine getirildi. Ünlü sanatçının kız Feraye Işıl, sanatçının sağlık durumunu iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü ifade etti. İç Hastalıkları Bölümünde yatan sanatçının bir dizi kontrolden geçirileceği öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşamını sürdüren Senar, 7 Ocak'ta özel bir ambulansla evinden alınarak kızı Feraye Işıl tarafından İzmir'in Urla ilçesindeki Darüşşafaka Yaşlı Bakımevine götürülmüştü. Burada rahatsızlanan Senar, 15 Ocak'ta da Dokuz Eylül Tıp Fakültesi'ne (DEÜ) kaldırılmıştı. Bir süre doktor gözetiminde kalan ve Geriatri Polikliniği'nde tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı 27 Ocak'ta taburcu edilmiş, Urla'daki yaşlı bakımevine dönmüştü.