T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Müzeyyen Senar tekrar hastaneye kaldırıldı

Müzeyyen Senar, 7 Ocak'ta İzmir'in Urla ilçesindeki Darüşşafaka Yaşlı Bakımevine götürülmüştü

03 Şubat 2015 08:24

İzmir Urla'daki yaşlı bakımevinde bulunan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Darüşşafaka'nın Urla ilçesindeki yaşlı bakım merkezinde kalan Senar, dün öğle saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesine getirildi. Ünlü sanatçının kız Feraye Işıl, sanatçının sağlık durumunu iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü ifade etti. İç Hastalıkları Bölümünde yatan sanatçının bir dizi kontrolden geçirileceği öğrenildi. 

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşamını sürdüren Senar, 7 Ocak'ta özel bir ambulansla evinden alınarak kızı Feraye Işıl tarafından İzmir'in Urla ilçesindeki Darüşşafaka Yaşlı Bakımevine götürülmüştü. Burada rahatsızlanan Senar, 15 Ocak'ta da Dokuz Eylül Tıp Fakültesi'ne (DEÜ) kaldırılmıştı. Bir süre doktor gözetiminde kalan ve Geriatri Polikliniği'nde tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı 27 Ocak'ta taburcu edilmiş, Urla'daki yaşlı bakımevine dönmüştü.

ETİKETLER

müzeyyen senarhastaneye kaldırıldıhuzureviizmirurlatekrar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24