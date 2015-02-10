Müzeyyen Senar’a veda günü

Türk sanat müziğinin çınarı Müzeyyen Senar bugün Bebek Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Türk sanat müziğinin duayen ismi Müzeyyen Senar (97), zatürre tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Kısmi felç nedeniyle uzun süredir yürüyemeyen ve konuşamayan Senar, bugün toprağa verildi.
Ünlü şarkıcı Tarkan da Müzeyyen Senar'ı son yolculuğuna uğurlayan isimler arasındaydı. Yıllar önce Müzeyyen Senar veTarkan birlikte “Benzemez kimse sana”yı seslendirmişti.
İzmir'deki evinde 2006 yılında fenalaşan sanatçının beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklanmıştı. Sanatçı, 2007'de İstanbul'daki Darüşşafaka'da Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gördü. Daha sonra Bodrum'daki kızı Feraye ile yaşamaya başlayan Senar'ın tedavisi burada sürdü. Sağlık durumunun 24 saat tıbbi kontrol altında tutulmasını gerekli kılması nedeniyle 7 Ocak 2015'de Bodrum'dan İzmir'in Urla ilçesindeki Darüşşafaka'ya ait yaşlı bakımevine götürülmüştü.