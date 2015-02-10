Müzeyyen Senar’a veda günü

'Müzeyyen Senar diva değil, kendi kültürü içinde 1. sınıf bir sanatçıydı'

Murat Belge: Dedelerimden biri gazinoya dinlemeye gitmiş, sırtını sahneye çevirip oturmuş; ‘Şimdi bakarsın bir de âşık olurum kadına, görmeden dinleyeyim bari’ diye...