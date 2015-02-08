Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Müzeyyen Senar hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi sanatçısı Müzeyyen Senar 97 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce yaşadığı Bodrum'dan Darüşşafaka Urla Yaşam Merkezi'ne getirilen Müzeyyen Senar bu sabah 07.00'de tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisi'nden alınan bilgiye göre Senar, zatürre (pnömoni) tedavisi görüyordu.



Ünlü sanatçı bir süre önce geldiği İzmir'deki Darüşşafaka Urla Yaşam Merkezi'nden önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış, taburcu edilmiş sonra tekrar rahatsızlanınca Ege Üniversitesi'ne yatırılmıştı.

Kızından açıklama

Senar'ın kızı Feraye Işıl da, yaptığı açıklamada, zatürre teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulan annesinin dün sabah 07.30 sıralarında vefat ettiğini kaydetti.

Cenaze töreni yarın

Işıl, Senar'ın cenaze namazının yarın salıİstanbul'daki Bebek Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacağını ve cenazesinin İstanbul'da defnedileceğini bildirdi.

Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitler...

1918 yılında Bursa'nın Keles ilçesinde doğan Müzeyyen Senar, müzik eğitimine, Anadolu Musiki Cemiyeti'nde , kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başladı.

Güçlü bir sese sahip olan bu kız çocuğunun ünü yayıldıkça, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lem'i Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli üstatları da ona dersler verdi, zamanın sevilen şarkılarının yanı sıra, kendi bestelerini de öğretip söylemesine yardımcı oldu.

Kemal Niyazi Bey ile İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Senar, Perşembe günleri ilgiyle izlenen bu programla geniş kitlelere adını duyurdu.

Atatürk'e şarki okudu

Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı okudu.

1938 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmayı sürdürdü. Plak çalışmalarıyla Türk musikisine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 yılında verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda, müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi.

Müzeyyen Senar 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.

2006 yilinda felç geçirdi

26 Eylül 2006 tarihinde İzmir'deki evinde fenalaşan sanatçının beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklandı.