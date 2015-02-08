Müzeyyen Senar'ın kızından gazetecilere tepki: Bitmiş iş, vefat etmiş; ne röportajı!

Bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Türk Sanat Müziği'nin efsanevi sanatçısı Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl, gazetecilere tepki gösterdi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, İzmir'de tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sanatçı, 2 Şubat tarihinden itibaren hastanenin Dahiliye servisinde tedavi görüyordu.

Senar'ın kızı Feraye Işıl da, yaptığı açıklamada, zatürre teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulan annesinin bugün sabah 07.30 sıralarında vefat ettiğini kaydetti.

Gazetecilere tepki

Feraye Işıl, Senar'ın ölümüyle ilgili gazetecilerin ısrarlı sorularına, "Şimdi affedersiniz ölmüş bir insan ne diyeyim. Hasta olsa diyeceğim ki size, tedavisi devam ediyor, filan. Şimdi bitmiş iş, vefat etmiş artık kadın, bunun daha ne röportajı var" diyerek tepki gösterdi.

Işıl, cenaze namazının 10 Şubat Salı günü İstanbul'daki Bebek Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacağını ve cenazesinin İstanbul'da defnedileceğini bildirdi.