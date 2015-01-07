Müzeyyen Senar bakımevine kaldırıldı

Bodrum ilçesindeki evinde yaşamını sürdüren Müzeyyen Senar’ın sağlık durumunun yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı ağırlaşması üzerine ailesi tarafından daha iyi şartlarda bakımının yapılacağı bir merkeze sevk edilmesine karar verildi.

Senar, Bayram Sokak’taki evinden özel bir ambulansla alınarak, kızı Feraye Işıl tarafından İzmir’in Urla ilçesindeki Darüşşafaka Yaşlı Bakımevine götürüldü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Senar’ın kızı Feraye Işıl, annesinin rahatsızlığının ilerlemesi üzerine başka bir yere götürmeye karar verdiklerini söyledi. Annesinin daha iyi koşullarda bakımının sağlanacağını ifade eden Işıl, "Sürekli kontrole götürülmesi gerekiyordu. Devamlı doktor ve hemşire kontrolü altında olması gerektiğinden İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Darüşşafaka’nın yaşlı bakım merkezine götürdük" dedi.

Senar’ın felç rahatsızlığı da bulunduğunu bildiren Işıl, "İyi bakılması gerekiyor. Bundan sonra yaşamına orada devam edecek. Ben de mümkün olduğu kadar yanında kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.