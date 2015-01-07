T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Müzeyyen Senar bakımevine kaldırıldı

Müzeyyen Senar’ın kızı Feraye Işıl, annesinin rahatsızlığının ilerlemesi üzerine başka bir yere götürmeye karar verdiklerini söyledi

07 Ocak 2015 18:54

Bodrum ilçesindeki evinde yaşamını sürdüren Müzeyyen Senar’ın sağlık durumunun yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı ağırlaşması üzerine ailesi tarafından daha iyi şartlarda bakımının yapılacağı bir merkeze sevk edilmesine karar verildi.

Senar, Bayram Sokak’taki evinden özel bir ambulansla alınarak, kızı Feraye Işıl tarafından İzmir’in Urla ilçesindeki Darüşşafaka Yaşlı Bakımevine götürüldü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Senar’ın kızı Feraye Işıl, annesinin rahatsızlığının ilerlemesi üzerine başka bir yere götürmeye karar verdiklerini söyledi. Annesinin daha iyi koşullarda bakımının sağlanacağını ifade eden Işıl, "Sürekli kontrole götürülmesi gerekiyordu. Devamlı doktor ve hemşire kontrolü altında olması gerektiğinden İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Darüşşafaka’nın yaşlı bakım merkezine götürdük" dedi.

Senar’ın felç rahatsızlığı da bulunduğunu bildiren Işıl, "İyi bakılması gerekiyor. Bundan sonra yaşamına orada devam edecek. Ben de mümkün olduğu kadar yanında kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.

 

ETİKETLER

müzeyyen senarsanatçıhastahuzureviyatırıldıyaşlıbakımhizmetsağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24