Mustafa Koç hayatını kaybetti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti. Hastane yönetimi tarafından ünlü işadamının sabah sporu sırasında kriz geçirdiği bildirildi. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen Mustafa Koç 2002’de by-pass ameliyatı olmuştu. Fazla kilolarından şikayet eden Koç, mide küçültme operasyonu geçirerek, 4 ayda 40 kilo vermişti. Mustafa Koç, Koç Ailesi’nin 3. kuşak üyesi ve Rahmi M. Koç ile Çiğdem Simavi'nin en büyük oğluydu.