Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rahmi Koç ve Ali Koç'a başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un kalp krizi geçirerek vefat etmesi üzerine, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'u ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u arayarak başsağlığı diledi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç Kanlıca'daki yalısında sabah sporu yaparken kalp krizi geçirdi. Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, saat 10:10'da sıralarında helikopterle, Avrupa yakasında bulunan, ailesinin yönetimindeki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Mustafa Koç'un 11:30 sıralarında hayatını kaybettiği duyuruldu.