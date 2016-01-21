Beykoz Devlet Hastanesi: Mustafa Koç sabah sporu esnasında kalp krizi geçirdi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Koç'un ilk müdahalesinin gerçekleştirildiği Beykoz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sabah sporu esnasında fenalaşıp düşmesi üzerine spor hocası ve korumasının yardımıyla ilk müdahale yapılmıştır ve Saat 08:10 hastanemizin acil bölümüne alındı" dendi.

Amerikan Hastanesi Başhekimi gazetecilere açıklama yaparak, Mustafa Koç'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başhekim yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Mustafa Koç’u hem Beykoz Devlet hastanesinde hem de Amerika hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaybettik, hepimizin başı sağolsun.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Beykoz devlet hastanesine getirildi.

4 saat müdahale edildi, sabah 07.00 sıralarında oldu.

Yaklaşık yarım saat önce kaybettik."

Koç Holding: Başımız sağolsun

Koç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mustafa Koç'un tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" dendi.

Holding'ten yapılan açıklama şöyle:

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine

Bu sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun.

"Sabah sporu sırasında kalp krizi geçirdi"

Mustafa Koç'un kalp krizi geçirdikten sonra Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, işadamının sabah sporu yaptığı esnada fenalaştığı belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Mustafa Koç sabah sporu esnasında fenalaşıp düşmesi üzerine spor hocası ve yakın koruması tarafından ilk yardım desteği almaya başlamış, acil 112 ekibi çağrılmış, 15 dakika sonra Beykoz Devlet Hastanesi acil servisine saat 08.10'da ulaştırılmıştır.



Hasta ilk geldiğinde siyanoze, asistoli halinde idi. Acilen emtübe edilerek resistasyona başlandı. Bir saat sonra Amerikan Hastanesi'nden gelen kendi doktor ekibiyle birlikte kalp akciğer pompasına bağlanarak saat 10.10'da hastanemiz acilinden ambülansla alınarak helikopterle Amerikan Hastanesi'ne nakli sağlanmıştır."