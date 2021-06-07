Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı, MASAK hesapları bloke etti

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Ortadan kaybolduğum iddiası asılsızdır. Hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum. 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacak” açıklamasını yaptı.