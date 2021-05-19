Thodex soruşturmasında gözaltına alınan finans departmanı çalışanı Rana Azap, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in finans sorumlusu firari şüpheli Rana Azap Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Rana Azap “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Aydın'da yakalanan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer'in eşi firari şüpheli Zuhal Özer'in ifadesinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

Zuhal Özer'in yakalanmasıyla soruşturmada firari olan tek şüpheli Faruk Fatih Özer kaldı. Faruk Fatih Özer hakkında yakalama kararı devam ediyor.

6 kişi yakalandı

Öte yandan soruşturma kapsamında toplam 81 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de olduğu 6 şüpheli “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı. 73 şüpheli de serbest bırakılmıştı.

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