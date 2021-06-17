CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmadan önce bakanlığa çağrıldığı yönündeki iddialar hakkında "Toplantıyı gerçekleştirenler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?" diye sordu. Adıgüzel konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

ANKA'da yer alan habere göre, Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde iddiaların ortaya atıldığı günden bugüne bir herhangi resmi açıklama yapılmadığını ve 400 bin Thodex mağdurunun bir açıklama beklediğini belirtti.

Adıgüzel, “Bu görüşmeyi kim, hangi gerekçeyle, kimin adına gerçekleştirmiştir? Öte yandan, kırmızı bültenle arandığı belirtilen bu kişinin neden hala yakalanamadığı da ayrı bir merak konusu. Bilindiği üzere Özer gibi ‘Tosuncuk’ da aranıyor kırmızı bültenle. Ama ne hikmetse o da hala yakalanmadı. Adam fakir fukarayı mağdur etti, şimdi bir gün Brezilya’da bir gün Uruguay’da gününü gün ediyor” dedi.

CHP’li Adıgüzel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergenin gerekçesinde şunlar yer aldı:

“Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2021’de yurtdışına kaçmış, ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatmıştır. Ancak son günlerde Faruk Fatih Özer hakkında 'kaçmadan önce bakanlığa çağrıldı' yönünde birtakım yeni iddialar ortaya atılmış, bu iddialar çerçevesinde, olası soruşturmalar hakkında kendisine ön bilgi verildiği ve uyarılarda bulunulduğu yönünde kamuoyunda ciddi şüpheler oluşmuştur. Basına ve medyaya yansıyan iddialar çerçevesinde Özer’in kaçmadan bir hafta önce ‘bakanlığa’ çağrılarak toplantı yapıldığı iddia edilmiştir.

Söz konusu iddialar doğru ise, 400 bine yakın kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer’in neden böyle bir toplantıya çağrıldığı, böyle bir toplantı gerçekleşti ise toplantıyı düzenleyenler, düzenlenen toplantıya katılanlar, toplantı hakkında bilgi sahibi olanlar ve ilgili toplantıda görüşülen konulara ilişkin olarak başta Thodex mağdurları olmak üzere kamuoyu nezdinde aydınlatılmayı beklemektedir.”

Adıgüzel’in sorduğu sorular ise şöyle:

"15 Haziran 2021 tarihinde medyaya yansıdığı şekliyle, Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçmadan 1 hafta önce bakanlığa çağrıldığı iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise bu toplantı hangi Bakanlıkta, kimlerle gerçekleştirilmiştir? Söz konusu toplantının düzenlenme gerekçesi nedir? Toplantı kim tarafından, ne saik ve sıfatla organize edilmiştir? Bu toplantıyı gerçekleştirenler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Thodex soruşturması kapsamında son güncel gelişmeler nelerdir? Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan İnterpol’ün kırmızı bültenle aranan Özer’in son güncel açık Interpol arananlar listesinde yer almadığı görülmektedir. Söz konusu şahıs yakalanmış mıdır? İlgili şahıs yakalanmadı ise açık Interpol arananlar listesinde yer almama gerekçesi nedir? Thodex dolandırıcılığı, kripto para borsasında Türkiye’nin saygınlığı ve güvenilirliği konusunda ciddi bir zedelenmeye yol açmıştır. Ülkemizin gelişen kripto piyasasında güvenilirliğini koruyabilmesi için, Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilgili soruşturma öncesi bilgilendirildiği iddiasının bir an evvel açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun bu yönde aydınlatılması şarttır. İlgili konu üzerindeki şaibelerin ortadan kaldırılması için bir açıklama yapılması düşünülmekte midir?"