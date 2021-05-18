Thodex finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şirketin finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azap, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan Azap'ın savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Şüpheliler dolandırıcılıktan haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular. İfadeler sonrası, yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in soruşturmada 3 kritik isim olduğu belirlendi.