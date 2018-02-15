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Kavga büyüyor; sarı taksi, UBER kavgası mahkemede

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Onlarca taksici adliye önünde araçlarının kornalarına basarak protesto gösterisinde bulundu. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik olarak saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürüyor.

T24Derleyen: T24

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