Taksici içinde müşteri olan UBER'e levyeyle saldırdı

Bir süredir iktidar ve ana muhalefetin partisinin de hedefinde olan UBER sürücülerine yönelik bir saldırı da dün gece İstanbul Şişli'de yaşandı. Harbiye'den iki yolcusuyla birlikte ilerleyen UBER aracının önü, yola aracını çapraz park eden bir taksi sürücüsü tarafından kesildi. Taksici, demir levye ile aracından inip UBER aracının camına vururken bu sırada UBER'de bulunan yolculular büyük panik yaşıdı. Bu anlar, UBER'de bulunan yolcu tarafından cep telefonuyla kaydelirken UBER sürücüsü, polis merkezine giderek taksiciden şikayetçi oldu.

Hürriyet gazetesinden Özgür Altuncu’nun haberine göre, İki yolcusuyla birlikte Harbiye’de ilerleyen UBER aracının önü bir taksi tarafından kesildi. Yola çapraz park eden taksi sürücüsü demir levye ile aşağı indi. O anlarda UBER’deki yolcular büyük panik yaşadı.

Yaşadıkları şokun etkisiyle çığlık çığlığa ‘Manyak bu’ diye bağıran yolculardan biri yaşananları telefonla polis ihbar hattına anlatırken, diğeri de cep telefonuyla görüntüledi. Yolculardan biri UBER sürücüsü İrfan Er'e ”Camını kapat” dedi. UBER sürücüsü, lastiğini patlatmaya çalışan taksi sürücüsünü etkisiz hale getirmek için direksiyonu üzerine kırdı.

Açılan trafiği fırsat bilen UBER sürücüsü olay yerinden kaçarken taksici bu kez de elindeki levye ile cama vurdu. O anlar cep telefonu tarafından görüntülendi.

UBER sürücüsü Er, yolcularını otellerine bıraktıktan sonra Feriköy Polis Merkezi’ne giderek taksi şoföründen şikâyetçi oldu.