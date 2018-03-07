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Dünya

Taksiciler, Uber sürücülerine saldırdı

Yunanistan'da taksiciler Uber'i protesto etmek için greve gitti

07 Mart 2018 01:39

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, müşterilerini azalttığı gerekçesiyle Uber ve benzeri mobil uygulamaları protesto etti. Attika Taksi Şöförleri Derneği (SATA) binası önünde toplanan grevdeki yüzlerce taksici, Maliye Bakanlığı'na yürüdü.

Taksiciler bakanlık önündeki gösterileri sırasında, grevlerine katılmayan meslektaşlarına ve Uber sürücülerine saldırdı. Taksicilerin tekmeli saldırısı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sayıları az olan polis ekiplerinin müdahalesi ise yeterli olmadı. SATA Başkanı Thanos Liberopoulos, Uber ve benzeri uygulamalar yasaklanmazsa turizm sezonunda grev ve gösterilerine devam edeceklerini söyledi.

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