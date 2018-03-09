Taksicilerden "Uber şoförü dövüldü" iddialarına yanıt

İstanbul'da bir grup taksicinin, mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan 'Uber'i çağırarak şoförü darp ettiği iddialarına yanıt veren İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Bizim arkadaşlarımız buna tenezzül etmez" dedi.

Geçen günlerde bir Uber sürücüsünün taksiciler tarafından dövüldüğü iddiası tepki çekti. Söz konusu haber hakkında bir açıklama yaparken İstanbul Taksiciler Odası’ndan da konu hakkında açıklama geldi. İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt, Sözcü'ye yaptığı açıklamada "ortada bir iddia var" derken yaşanan olayları kesinlikle tasvip etmediklerini belirtti.

"Yıllardır hizmet veriyoruz"

Gerek İstanbul’da gerek Türkiye genelinde yıllardır hizmet verdiklerini söyleyen Veli Yurt taksi şoförlerinin bir algı operasyonu ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Veli Kurt, “Kaygılarımızı, endişelerimizi gerekli mercilere aktardık. Onlar da haklı olduğumuzu ancak hakkımızı yargı yoluyla aramamız gerektiğini söylediler. Bizim haklı olduğumuz aşina” dedi.

"Görüntüleri tasvip etmiyoruz"

İstanbul’da bir grup taksicinin, mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber’i çağırarak şoförü darp ettiği iddia edilen görüntüler hakkında da açıklamalarda bulunan Veli Yurt, söz konusu görüntülerde yaşananları kesinlikle tasvip etmediklerini söyledi.

Bu görüntülerin gerçekliğinin araştırılması gerektiğini belirten Yurt, “Görüntülerin çok eski bir kayıt olduğunu söyleyen var. Kendi aralarında farklı bir durum olduğunu iddia edenler var. Yani ortada bir iddia var. Bizim arkadaşlarımız buna tenezzül etmez" açıklamasında bulundu.

Uber'den açıklama

Konu hakkında Uber'den yapılan açıklamada “Önceliğimiz bu zor zamanlarda Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır.” ifadelerine yer verilmişti. “Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız" denilen açıklamada, “En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dahil olduğu için Taksi ürünümüz mevcut. Türkiye’de taksicilerin Uber’in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız" ifadesine yer verilmişti.