Küçükçekmece'de UBER aracına silahlı saldırı

UBER araçlarına yönelik saldırılara kurşunlama da eklendi. Akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yolcu almaya giden bir UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Araca 4 kurşun isabet etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ile asayiş ekipleri UBER sürücüsünün ifadesi doğrultusunda saldırının gerçekleştiği noktaya giderek saldırının failinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Harbiye’de de bıçaklı saldırı yaşanmıştı

İstanbul Harbiye'de içinde müşterisi olan UBER aracının önünü kesen taksici, bıçakla araca saldırmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, taksicinin içinde müşterileri bulunan Uber aracına bıçakla saldırdığı görülüyor. Müşterinin kaydettiği videoda aracın önünü kesen taksici bıçak ile şoförün camına yaklaşıyor. Kapalı olan camdan elinde bıçağı gözüken taksici, aracın tekerini patlatmaya çalışıyor.

Videoda araçta bulunan müşterilerin büyük panik yaşadığı görülürken Uber şoförü saldırıdan taksicinin üzerine arabayı sürerek kurtuluyor.