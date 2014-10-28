Ermenek'te maden faciası

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Karaman’ın Ermenek İlçesi’ndeki Pamuklu Köyü yakınlarındaki kömür ocağını su bastı. Yerin 350 metre altında mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor...
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28 Ekim 2014 16:03
Yaklaşık 10 bin metreküp suyun dolduğu madende kurtarma çalışmaları gece boyunca sürecek
28 Ekim 2014 19:07
Karaman'da 18 maden işçisinin mahsur kaldığı kömür ocağının Torba Yasa'nın yürürlüğü girmesiyle kapatıldığı öğrenildi
28 Ekim 2014 19:22
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı maden sahibinin AKP'den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi
28 Ekim 2014 20:28
Karaman'daki madende su baskınından kurtulmayı başaran işçiler, olay anını bu sözlerle anlattı
28 Ekim 2014 23:45
Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Torun, Karaman madeninde yaşanan su baskının, eski imalathaneye çok yakın mesafede çalışması nedeniyle olabileceğini söyledi
28 Ekim 2014 23:10
Ankara'ya yürüme kararı alan Somalı madenciler, Karaman'da maden ocağında su baskını sonucu mahsur kalan işçilere destek olmak için yürüyüşlerini yarıda keserek Ermenek'e gidiyor
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