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Ermenek'te maden faciası

Karaman’ın Ermenek İlçesi’ndeki Pamuklu Köyü yakınlarındaki kömür ocağını su bastı. Yerin 350 metre altında mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor...

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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28 Ekim 2014 16:03

Karaman'da maden ocağında su baskını; 18 işçi mahsur!

Yaklaşık 10 bin metreküp suyun dolduğu madende kurtarma çalışmaları gece boyunca sürecek

28 Ekim 2014 19:07

18 işçinin mahsur kaldığı maden daha önce kapatılmış

Karaman'da 18 maden işçisinin mahsur kaldığı kömür ocağının Torba Yasa'nın yürürlüğü girmesiyle kapatıldığı öğrenildi

28 Ekim 2014 19:22

Karaman'daki madenin sahibi AKP'den başkan adayı olmuş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı maden sahibinin AKP'den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi

28 Ekim 2014 20:28

Madenden kurtulan işçi: Arkadaşlar 'kaçın' diye bağırdı, peşimizden gelemediler

Karaman'daki madende su baskınından kurtulmayı başaran işçiler, olay anını bu sözlerle anlattı

28 Ekim 2014 23:45

Karaman'daki madene su eski imalathaneden mi geldi?

Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Torun, Karaman madeninde yaşanan su baskının, eski imalathaneye çok yakın mesafede çalışması nedeniyle olabileceğini söyledi

28 Ekim 2014 23:10

Ankara'ya yürüyen Somalı madenciler, dayanışma için Karaman'a gidiyor

Ankara'ya yürüme kararı alan Somalı madenciler, Karaman'da maden ocağında su baskını sonucu mahsur kalan işçilere destek olmak için yürüyüşlerini yarıda keserek Ermenek'e gidiyor

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