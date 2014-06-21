HDP eş başkanlarını seçti

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Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), İkinci Olağanüstü Kongresi Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlendi...
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21 Haziran 2014 18:54
Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın tek liste ile gireceği HDP eş başkanlık seçimlerini T24'ten Aydın Engin ve Murat Sabuncu izleyecek
22 Haziran 2014
HDP Türkiye'nin ülkedeki tüm halkların partisi olmak istiyor. Gün boyu gelişmeleri buradan aktaracağım
Murat Sabuncu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez eleştirel değil, attığı bir adımla anılıyor
22 Haziran 2014 15:33
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ertuğrul Kürkçü "HDP bundan 4 yıl önce, umuda yelken açan bir avuç insanın zihninde doğdu" dedi
Öcalan'ın bu kongrede öne çıkan cümlesi ise HDP'yi Türkiye İşçi Partisi'ne benzettiği cümle oldu
23 Haziran 2014
'İlk kongrede Divan'da yer alan Hüda Kaya gibi isimler de artık ön planda değiller. İzlenimim HDP 'dindar kesimle mesafeyi' açmış gözüküyor'
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