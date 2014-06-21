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HDP eş başkanlarını seçti

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), İkinci Olağanüstü Kongresi Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlendi...

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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21 Haziran 2014 18:54

Aydın Engin ve Murat Sabuncu HDP kongresini izliyor

Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın tek liste ile gireceği HDP eş başkanlık seçimlerini T24'ten Aydın Engin ve Murat Sabuncu izleyecek

22 Haziran 2014

HDP'nin mesajı: Ortak vatan, demokratik ulus

HDP Türkiye'nin ülkedeki tüm halkların partisi olmak istiyor. Gün boyu gelişmeleri buradan aktaracağım

Murat Sabuncu

22 Haziran 2014

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır'daki sözü HDP Kongresi'nde ses buldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez eleştirel değil, attığı bir adımla anılıyor

Murat Sabuncu

22 Haziran 2014 15:33

HDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi yapılıyor

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ertuğrul Kürkçü "HDP bundan 4 yıl önce, umuda yelken açan bir avuç insanın zihninde doğdu" dedi

22 Haziran 2014

Öcalan HDP oluşumunu TİP'e benzetti

Öcalan'ın bu kongrede öne çıkan cümlesi ise HDP'yi Türkiye İşçi Partisi'ne benzettiği cümle oldu

Murat Sabuncu

23 Haziran 2014

HDP sosyalist tabana oturuyor, dindar kesimle mesafeyi açıyor

'İlk kongrede Divan'da yer alan Hüda Kaya gibi isimler de artık ön planda değiller. İzlenimim HDP 'dindar kesimle mesafeyi' açmış gözüküyor'

Murat Sabuncu

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