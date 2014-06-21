HDP eş başkanlarını seçti

21 Haziran 2014 18:54

Aydın Engin ve Murat Sabuncu HDP kongresini izliyor

Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın tek liste ile gireceği HDP eş başkanlık seçimlerini T24'ten Aydın Engin ve Murat Sabuncu izleyecek