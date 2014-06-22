HDP'nin mesajı: Ortak vatan, demokratik ulus

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu..

HDP için ikinci kez bu salondayım.

HDP ilk kongresini de izlemiştim.

İlkinde tribünlerde duvarlarda şu sloganlar yer alıyordu:

“Barışçı parti, ekolojist parti, kadın parti, LGBTİ parti, emekçi parti, eşitlikçi parti, en genç parti, rengarenk parti, özgürlükçü parti, halkçı parti, demokratik parti.”

Bunlar yine var ancak yenileri de eklenmiş:

Şimdi:

Şırnak'ta ve Soma'da kömür ocağı, ölüm ocağı.

Özgür kadınla demokratik ulusa.

Zilan'da HES'e hayır.

Hasta tutsaklar insanlık ayıbıdır.

Kürsünün hemen arkasında “yarın artık bugündür” yazısı var.

Bu yazı “barış kuşlarının olduğu” mavi bir zemine yazılmış.

Bulutlarda;

Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi, toplumsal adalet yazıyor.

Ve en büyük pankart:

Demokratik cumhuriyet, ortak vatan, demokratik ulus.

Kürt Hareketi'ni, Abdullah Öcalan'ı takip edenler için “demokratik cumhuriyet” tanımı yabancı değil.

Söylemde duymuşluğum olsa da “ortak vatan” vurgusunun salondaki en büyük pankartta yazılı olarak ilk kez görüyorum.

Çalınan şarkılar…

İlk seferde olduğu gibi...

Türkçe de var, Kürtçe de…

Doğu’dan da var, Karadeniz’den de..

Ahmet Kaya’dan Kazım Koyuncu’ya, Aynur Doğan'a...

Keçe Kurdan’dan, Narino’ya..

Salonda en sık atılan slogan “Biji Serok Apo”…

Salonun dışı şehir dışından gelenlerle dolu.

Ben salona gelirken (Saat 8:40) kahvaltı ediliyordu.

Herkes yanındaki ekmeğini, peynirini yanındakine ikram ediyordu.

Dışarıda da içeride de yerel kıyafetleriyle beyaz tülbentleriyle Kürt kadınlar.

Onlar en çoklar en coşkulular.

HDP Türkiye'nin ülkedeki tüm halkların partisi olmak istiyor.

Gün boyu gelişmeleri buradan aktaracağım...