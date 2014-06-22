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Politika

HDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi yapılıyor

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ertuğrul Kürkçü "HDP bundan 4 yıl önce, umuda yelken açan bir avuç insanın zihninde doğdu" dedi

22 Haziran 2014 15:33

HDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. T24 kongreyi Aydın Engin ve Murat Sabuncu'nun analiz ve yorumlarıyla takip ediyor.

HDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda başladı. 

HDP, eş genel başkan adayları olarak Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın isimlerinin yer aldığı tek listeyle seçime gidiyor. Kongreyle Eş Başkanlar Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel görevlerini bırakacak. 

Parti meclisi, merkez disiplin ve uzlaştırma kurulları seçimlerinin de yapılacağı kongrede, tüzük ve program değişiklikleri de gerçekleştirilecek. 

Kongreye, pek çok ülkeden çok sayıda basın ve davetli katılıyor. 

Kongre salonunun içi ve dışı HDP bayraklarıyla süslendi. Kongre salonuna "Demokratik Cumhuriyet, Ortak Vatan, Demokratik Ulus" yazılı büyük bir pankart asıldı. Uludere, Soma, HES'lerle ilgili pankartlar da göze çarptı. 

Kongrenin divan başkanlığına Gencay Gürsoy seçildi. 

Kongrede, yapılan anonsta, Türk bayrağı asmanın yasal zorunluluk olduğu belirtilip, hassasiyet gösterilmesi istenerek, platforma törenlerde ve makamlarda kullanılan ayaklı bayrak konuldu.  


Kürkçü: HDP bir avuç insanın zihninde doğdu


Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ertuğrul Kürkçü, katılımcıları Türkçe, Kürtçe ve Arapça selamladı. Kürkçü konuşmasında “Bu hayalin peşine düşmek cesaret isterdi. HDP bundan 4 yıl önce, umuda yelken açan bir avuç insanın zihninde doğdu” dedi.

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