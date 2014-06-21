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Politika

Aydın Engin ve Murat Sabuncu HDP kongresini izliyor

Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın tek liste ile gireceği HDP eş başkanlık seçimlerini T24'ten Aydın Engin ve Murat Sabuncu izleyecek

21 Haziran 2014 18:54

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), İkinci Olağanüstü Kongresi bugün Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. Kongrede parti yönetiminin yeniden şekillenmesi beklenirken eş başkanlık için Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tek liste ile seçime girecek. T24 de Aydın Engin ile Murat Sabuncu’nun yorum ve analizleriyle kongreyi yakından takip edecek.

HDP’nin İkinci Olağanüstü Kongresi bugün Ankara’da yapılacak.

Partiden yapılan açıklamada, eş genel başkan adayları olarak Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın isimlerinin yer aldığı tek listeyle seçime gidilecek.

Parti meclisi, merkez disiplin ve uzlaştırma kurulları seçimlerinin de yapılacağı kongrede, tüzük ve program değişiklikleri de gerçekleştirilecek.

Yarın saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongreye, pek çok ülkeden çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

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